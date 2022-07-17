Son Dakika | ZONGULDAK'TA MAÇTA KAVGA: 2'Sİ JANDARMA 3 YARALI, 17 GÖZALTI - Haberler

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Son Dakika | ZONGULDAK'TA MAÇTA KAVGA: 2'Sİ JANDARMA 3 YARALI, 17 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde oynanan maçta köy takımları oyuncuları ve taraftalrlar birbirine girdi.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde oynanan maçta köy takımları oyuncuları ve taraftalrlar birbirine girdi. Tekme ve yumruklu kavgada 2'si jandarma 3 kişi yaralandı, 17 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Aşağıdağ köyünde köyler arası futbol turnuvası yapıldı. Yedigelli ile Hacılı köyü arasında dün akşam oynanan maçta oyuncular arasında kavga çıktı. Tribünlere de taşınan kavgada meyve kasaları, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Kavgaya, jandarma ekipleri müdahale etti. Bu sırada bir jandarmanın başına sert cisim isabet etti, diğerinin ise kolu kırıldı. Ereğli Jandarma Komutanlığı da bölgeye destek ekip gönderdi. 2'si jandarma 3 yaralı hastaneye kaldırılırken, toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Alaplı kavga Güncel Haberler Son Dakika

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