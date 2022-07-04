Son dakika! Zonguldak'ta el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Zonguldak'ta el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi öldü

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Zonguldak'ta el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Yakademirciler köyünde yaşayan Cemal Saltan (82), otomobilini park ederek araçtan indi.

Bir süre sonra hareket eden aracın altında kalan Saltan, bulunduğu yerden sağlık ve AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Saltan'ın cenazesi, inceleme sonrası Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçta yapılan incelemede, el freninin çekili olmadığı tespit edildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title