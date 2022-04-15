Son dakika... Zimbabve'de otobüs kazasında 35 kişi öldü - Haberler

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Son dakika... Zimbabve'de otobüs kazasında 35 kişi öldü

AA - Murat Özgür Güvendik - Güncel
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Son dakika... Zimbabve'de otobüs kazasında 35 kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre Zimbabve'de kilise üyelerini taşıyan otobüsün uçurumdan yuvarlanması sonucu 35 kişi hayatını kaybetti.

Zimbabve'de kilise üyelerini taşıyan otobüsün uçurumdan yuvarlanması sonucu 35 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, paskalya toplantıları için Bikita bölgesindeki Mbungo tapınağına giden Zion Hristiyan Kilisesi (ZCC) üyesi 106 kişiyi taşıyan otobüsün yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlandığı bildirildi.

Açıklamada, 35 kişinin öldüğü kazada, 13'ü ağır 71 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazada yaralananların bölgedeki Chipinge Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel

Hristiyan, Zimbabwe, Güncel, Haberler

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