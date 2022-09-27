Son Dakika | Zeytinburnu Belediyesince Sivrice'ye kazandırılan kültür ve kongre merkezi açıldı

Zeytinburnu Belediyesinin Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice'ye kazandırdığı "Sivrice Kültür ve Kongre Merkezi" törenle hizmete açıldı.

Hazar Gölü kıyısında inşa edilen merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Arısoy, bu hizmetin ilçeye ve kente hayırlı olmasını dileyerek, şöyle dedi:

"Bu güzel hizmetin ilçeye kazandırılmasına vesile olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bakanlarımız, ilgililerimiz ve milletvekillerimiz topyekun, el birliğiyle büyük bir mücadeleyle kenti yeniden ayağa kaldırdılar."

Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan da 850 metrekare kapalı alana sahip merkezde 6 bin 500 metrekare alanda da kır bahçesi, peyzaj alanı, çocuk oyun parkları ve oto parkın bulunduğunu ifade etti.

Merkezin kapalı alan ve iç donanımlarının Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapıldığını, çevre düzenlemesi ve diğer açık alanlarındaki düzenlemelerin ise Sivrice Belediyesince gerçekleştirildiğini anlatan Gündoğan, merkezin kültür ve kongre merkezi olmasının yanı sıra birçok amaca da hizmet edeceğini belirtti.

Gündoğan, şunları söyledi:

"Merkezimiz eğitim faaliyetlerinden çalıştaylara, kongrelerden şenliklere kadar çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapacak. Zeytinburnu Belediye Başkanımıza bu güzel tesisi ilçemize kazandırdığı için bütün Sivriceliler adına teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar katkılarından dolayı Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a plaket takdiminde bulundu, MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver de 8 köşe şapka ve yöresel kıyafet hediye etti.

Daha sonra merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.