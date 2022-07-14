Zelenski paylaştı: Vinnitsya'da roket saldırısı - Haberler

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Zelenski paylaştı: Vinnitsya'da roket saldırısı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin güneybatısındaki Vinnitsya kentinin merkezine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin güneybatısındaki Vinnitsya kentinin merkezine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, 'Vinnitsya şehir merkezine roketli saldırı düzenlendi. Aralarında küçük bir çocuk da bulunan yaralılar ve ölüler var. Rusya her gün sivil nüfusu yok ediyor, Ukraynalı çocukları öldürüyor, roketleri sivillere yöneltiyor. Askeri anlamda hiçbir şeyin bulunmadığı bir yerde. Bu açık bir terör eylemi değilse nedir' Katil bir ülke, terörist bir ülke? ifadelerini kullandı.

Zelenski'nin paylaştığı görüntüde, patlamanın meydana geldiği bölgeden siyah dumanların yükseldiği, itfaiye ekiplerinin çıkan yangına müdahale ettiği görüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Volodimir Zelenskiy Togo Cumhuriyeti Ukrayna Dünya Güncel Haberler

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