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Son Dakika | Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Son Dakika | Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Son dakika gündem haberi: Midilli Adası'nda dün başlayan orman yangınının kontrol altına alınamaması nedeniyle, Vrisa bölgesindeki yerleşim alanlarının tahliye edilmesine karar verildi.

Midilli Adası'nda dün başlayan orman yangınının kontrol altına alınamaması nedeniyle, Vrisa bölgesindeki yerleşim alanlarının tahliye edilmesine karar verildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, tedbir amacıyla çok sayıda ev ve turistik konaklama tesisi tahliye edildi.

Ormanlık alanda başlayan yangın, yön değiştiren rüzgarın etkisiyle yerleşim alanına sıçradı.

Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmalarına Yunan Silahlı Kuvvetleri ve Polis Gücünün yanı sıra gönüllü vatandaşlar da destek verdi.

Yangının sahile ulaşması nedeniyle Sahil Güvenlik Birimleri dokuz kişinin bölgeden uzaklaştırılmasını sağladı.

Yangın söndürme çalışmalarında hafif yaralanan bir itfaiye görevlisi de dün Ada'daki Sağlık Merkezinde tedavi altına alınmıştı.

Meriç'teki yangın devam ediyor

Meriç yakınlarındaki Sofulu beldesindeki yangın, dördüncü gününde de kontrol altına alınamadı.

Yangın alanına yakın yerleşim bölgeleri tahliye edildi.

Alevlerin sürekli yön değiştirmesi ve söndürülen bölgelerdeki yangının tekrar şiddetlenmesi çalışmaları güçleştiriyor.

Yangın, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş bir doğal çevre koruma ağı Natura 2000'e dahil olan Dadia Ormanı Mili Parkı'na sıçramıştı.

Korinthos'ta yangın

Yunanistan'ın Korinthos Kanalı yakınlarındaki Katakali bölgesinde de yangın çıktı. Ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale ediyor.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Midilli Adası Yunanistan Güncel Haberler Son Dakika

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