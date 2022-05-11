Son dakika! BAĞCILAR'DAKİ CİNAYET DAVASINDA DİNLENEN TANIK: ARKASINDAN GİTTİ 3-4 EL DAHA ATEŞ ETTİ

BAĞCILAR'da 10 Haziran'da Okan Alkan'ı(27) öldürdükten sonra, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Mahir Kılınç'ın (23) yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Tanık Muzaffer Kaya, "Okan silahı görür görmez kaçmaya çalıştı. Okan'ın arkasından iki el ateş etti. Okan sendeledi, arkasından gitti ve 3-4 el daha ateş ettiğini duydum" dedi.

Olay, 10 Haziran'da Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahir Kılınç ve yanında bulunan dört arkadaşı bir otomobil içinde olay yerine geldi. Okan Alkan ile burada buluştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda Mahir Kılınç, Okan Alkan'ı tabancayla 5 el ateş ederek yaraladı. Mahir Kılınç ve beraberindeki arkadaşları aynı araçla kaçarken yaralı Okan Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Mahir Kılınç 15 Haziran günü Edirne Uzunköprü İlçesi'nde yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

"OKAN'IN ARKASINDAN İKİ EL ATEŞ ETTİ"

"OKAN TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"

İDDİANAME

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-Arşiv (21.07.2021)

Demirören Haber Ajansı / Güncel