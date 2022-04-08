Son dakika! Yüksekova'da Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümünü kutlandı

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu öğrencilerince oratoryu gösterisi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı sinevizyon, tiyatro gösterimi ve müzik dinletisinin ardından ilçe genelinde düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, programda yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Görevi başındaki polis ekiplerine teşekkür eden Çimşit, "Bize bu güzel huzur ve barış ortamını, mutluluk ortamını sağlayan emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Yüksekova'da görev yapan tüm polis memurlarımıza ve tüm vatan sathında, ülke sınırları içerisinde, yurt dışında görev yapan emniyet teşkilatımızın her bir ferdine polis haftası münasebetiyle yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Erdoğan Dur, öğretmen ve öğrenciler katıldı.