Son dakika! Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Ünlü yönetmen ve sinemacı Erden Kıral, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü yönetmen ve sinemacı Erden Kıral, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi. Kıral, yaklaşık 15 gün önce enfeksiyon dolayısıyla Kaş ilçesinde hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Kumluca'da özel hastaneye sevk edilen Kıral, burada tedavi altına alındı. Tedavi sürecinde yapılan müdahalelere yanıt vermeyen Kıral, beyin kanaması ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kıral'ın cenazesinin yarın İstanbul'a götürüleceği öğrenildi. AA / Mehmet Çakmak - Güncel Erden Kıral Yönetmen Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika! Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.