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Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı

Antalya'da bir kuaförün önünde beklerken, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs bacağından yaralandı.

Antalya'da bir kuaförün önünde beklerken, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs bacağından yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesi Yayla Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fatih A. bir kuaförün önünde beklediği sırada motosikletli 2 kişi kaldırım üzerinden giderek ateş etti. 7 el ateş edilen Fatih A, bacağından tek isabet alarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan Fatih A, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SİLAHLI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir işyerine ait güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda kaldırımda motosiklet üzerinde iki şüphelinin ilerlediği ve daha sonra Fatih A'ya ardı ardına ateş etmeye başladığı görüldü. Yüzlerini gizleyen iki saldırganın bulunması amacıyla polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

(Fadıl Kösedağ/ İHA)

Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı

Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı

Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı

Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı

Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı

Yol kenarında beklerken silahlı saldırıda yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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