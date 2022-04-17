Telefon çevirisi ile anlaşıyorlar... Samsunlu aile savaş mağduru anne ile kızına evlerinin kapılarını açtı

- Samsunlu aile savaş mağduru anne ile kızına evlerinin kapılarını açtı

SAMSUN - Samsun'da yaşayan Deniz (42)ve Fatma Öztürkçifti sosyal medya üzerinden ulaştığı savaş mağduru Ukraynalı anne ve kızını evlerinde misafir ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan savaş mağduru aileler, Türkiye'ye geliyor. Samsun'da yaşayan Fatma Öztürk ise savaş ile ilgili çıkan haberlerden etkilenmesi sonucunda Ukraynalı bir aileye ulaşmak için kolları sıvadı. İlk olarak Ukraynalı 10 yaşındaki Kyra Kyrychenko ile sosyal medyada tanışan Öztürk akabinde minik kızın ailesini Samsun'a davet etti. Türk konsolosluğunun ve Kiev Güvenlik Ataşesi'nin yaptığı girişimler sonucunda ise minik Kyra Kyrychenko ile annesi Natalıa Laptıeva Samsun'a geldi.

"Keşke ben de Türkiye'de uyuyabilsem' dedi"

Ukraynalı aileye kapılarını açan Fatma Öztürk süreci anlattı. Savaş ile ilgili çıkan haberlere çok üzüldüğünü ifade eden Fatma Öztürk, "Korona virüsü ağır geçirdim. Bu süreçte 6 ay boyunca evde yattım. Haberleri izlerken Ukrayna - Rusya savaşı sürekli gündemdeydi. Ben orada takip ederken çocuk ve kadınların kocalarını geride bırakarak ülkelerini terk etmek zorunda kalmalarına çok üzüldüm. Empati yapınca bu bizi çok etkiledi. Daha sonra Kyra ile sosyal medyada konuştuk. Yolumuz kesişti. 'Keşke ben de Türkiye'de uyuyabilsem' dedi. Uyumak istediğini ve uyuyamadığını söyledi. Ben 'yardım etmemi ister misin' diye sordum. Elimden bir şey gelebilir mi diye şansımı denedim ve oldu. Türk tahliye otobüsleri bitmişti ama Türk konsolosluğu bu aileye yardım etti. Bütün yol parasını karşıladılar. Özellikle Kiev Güvenlik Ataşesi Fatih Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bugün bu aile buradaysa onun sayesindedir" dedi.

"Şuan da evimizdeler, güvendeler ve çok mutlular"

Aileye çabuk alıştığını söyleyen Öztürk, "Kyra uyumayı bile istemiyor, 4 gündür yoldalar. Onlarla ilk karşılaştığımızda sanki birbirimiz yıllardır tanıyormuşuz gibiydi. Çok tatlı bir anne ile kız. Benim misafirim olacaklar. Umarım burada güzel zaman geçirirler. Ülkelerine güzel anılarla dönerler. Ben zaten bu durumda Valimizin ve Belediye Başkanımız Cemil Deveci'nin duyarsız kalmayacağına eminim. Bir şekilde farklı yardımlar edeceklerdir. Samsun olarak bu durumdan Türkiye adına çok mutluyum. Her türlü mülteciye kapımız açık bir ülkeyiz. Genetik olarak Türkler merhametli ve yardımsever insanlardır. Bir sabah uyanmıştım. Kafamda oğlumla eşleştirdim. Bir tane çocuk vardı. Elinde poşetle ağlayarak yolda yürüyordu. Bir anda sanki benim oğlum aynı durumda olsa gibi düşündüm. O çocuk ağlarken ben de ağladım. İçim parçalandı. Anneler şu an beni anlayacaktır. Bir kişinin hayatına bile dokunsam bu da bir şeydir. Elimden geleni yaptım, çok uğraştım. Sonuç güzel oldu" diye konuştu.

"Türkler çok misafirperver insanlar"

Anne Natalıa Laptıeva ise "Türk insanları çok misafirperverlerdir. Hala bu savaş devam ediyor. Hala insanlar tedirgin ve sığınaklarda kalıyor. Siren sesleri çalmaya devam ediyor. Ruslar çekilmiyor. Türkler çok iyi insanlardır, çok iyi karşılandık" şeklinde konuştu.

Öztürk ailesi Ukraynalı aileyi evlerinde misafir etmeye devam ediyor.