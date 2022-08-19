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Son Dakika | Yeni Zelanda'da selin yaralarını silmek yıllar alabilir

Son Dakika | Yeni Zelanda'da selin yaralarını silmek yıllar alabilir

Son dakika gelişmesine göre Şiddetli yağışların sürdüğü Yeni Zelanda'nın Nelson şehrinde, selin yol açtığı yıkımın ortadan kaldırılmasının yıllar alabileceği bildirildi.

Şiddetli yağışların sürdüğü Yeni Zelanda'nın Nelson şehrinde, selin yol açtığı yıkımın ortadan kaldırılmasının yıllar alabileceği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, yağışlar sonrası Maitai Nehri'nin taşması ile sele sürüklenen Nelson'da, 400'ü aşkın ev tahliye edildi.

Yetkililer, bugün öğleden sonra için yeni bir sağanak yağış beklendiğini ve uyarı seviyesinin kırmızıda tutulacağını bildirildi.

Yaşanan felakete ilişkin değerlendirmede bulunan Nelson Belediye Başkanı Rachel Reese, zarar gören alt yapı hizmetlerinin yeniden sağlanmasının yıllar alacağını söyledi.

Nelson, Tasman ve West Coast'un ardından Malborough bölgesinde de acil durum ilan edildi.

Kaynak: AA / Şeyma Uzundere - Güncel

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