Son dakika: Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'i görevden aldı
AA - Hamdi Yıldız - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberlerine göre Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'in görevine son verdi.
Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer'in görevine son verdi.
Yemen Saba haber ajansının haberinde "Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar gereği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin el-Ahmer görevden alınmıştır" ifadesi yer aldı.
Kararın Yemen Anayasası, Körfez İşbirliği Konseyinin girişimi, Kapsamlı Ulusal Diyalog sonuçlarına göre ve ülkenin yüksek menfaatlerine uygun olarak alındığı belirtildi.
El-Ahmer Nisan 2016'da söz konusu göreve atanmıştı.
AA / Hamdi Yıldız - Güncel