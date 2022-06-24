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Son dakika! Yaşlı şahıs mezarlıkta ölü bulundu

AA - Tugay Göktürk - Güncel
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Son dakika haber: Çorum'da eşinin kabrini ziyarete gittiği tahmin edilen yaşlı şahıs mezarlıkta hayatını kaybetti.

Çorum'da eşinin kabrini ziyarete gittiği tahmin edilen yaşlı şahıs mezarlıkta hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Çorum Ulu Mezarlık'ta belediye mezarlık görevlisi, yaşlı bir sahsı mezarlık üzerinde cansız yatarken buldu.

Görevlinin 112'yi arayarak ihbarda bulunması üzerine Ulu Mezarlığa polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Polisin araştırması sonrası isminin Arif Uzun(77) olduğu belirlenen şahsın 112 ekipleri tarafından yapılan sağlık kontrolünde

hayatını kaybettiği belirlendi.

Arif Uzun'un 2015 yılında vefat eden eşini ziyarete geldiği tahmin edilirken, yaşlı şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

AA / Tugay Göktürk - Güncel

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