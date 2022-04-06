YAŞAR İPEK'İN YARGILANDIĞI DAVADA SEREN SERENGİL DİNLENDİ

SEYHAN, ADANA (DHA) - ŞARKICI Yaşar İpek'in 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada, Seren Serengil müsteki sıfatıyla dinlendi. Serengil "Takıntılı ve vazgeçmeyen biriydi, nereye gitsem oraya geliyordu" dedi.

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına müşteki Seren Serengil ile ve Seyhan Soylu katıldı. Şüpheli Yaşar İpek'i ise avukatı temsil etti.

"YANINDA SİLAHLI İNSANLAR VARDI"

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Yaşar İpek'in 5 Mayıs 2020 günü Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan bir eve giderek, o tarihte eşi olan Seren Serengil'i tehdit etiği belirtildi. İpek'in Serengil'e yönelik, "Sizin ikinizi de delik deşik edeceğim" şeklinde ifadeler kullandığı da iddianamede yer aldı. Yaşar İpek hakkında 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapsi cezası istendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel