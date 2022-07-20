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Son dakika: Yaralı leylek tedaviye alındı

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Son dakika: Yaralı leylek tedaviye alındı

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Derebucak ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bir vatandaş tarafından doğada bitkin ve uçamaz halde bulunan yaralı leylek haber verilmesi üzerine ilçeye gelen Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.

Milli Parklar görevlileri tarafından yapılan kontrolde hayvanın yaralı olduğu tespit edilerek, hızla tedavisine başlandı.

Leyleğin iyileştikten sonra yeniden doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Derebucak Konya Güncel Haberler Son Dakika

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