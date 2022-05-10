Son dakika... YARALI BULUNAN AKBABA KORUMAYA ALINDI - Haberler

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Son dakika... YARALI BULUNAN AKBABA KORUMAYA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde ilçe kırsalında yaralı halde bulunan akbaba koruma altına alındı.

SİVEREK, ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde ilçe kırsalında yaralı halde bulunan akbaba koruma altına alındı.

Katırkuyu Mahallesi'nde yaşayan Bekir Kahraman yol kenarında bulduğu yaralı akbabayı ilçe merkezine getirdi. Karaman tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen akbaba tedaviye alındı.

Nesli tükenme riski ile karşı karşıya olduğu belirtilen akbabanın tedavisinin ardından doğaya salıncağı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Siverek, Güncel, Haberler

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