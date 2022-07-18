Son dakika... Yangından kurtulan Tuğba Özay: O odada kalsaydım şu an sizinle konuşamıyor olurdum

ŞANLIURFA'da, aralarında manken Tuğba Özay ile şarkıcılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un katıldığı düğünde otel odasında yangın çıktı. Yangın iftaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tuğba Özay, "Normalde ben yangın çıkan otelde kalacaktım fakat diğer oteldeki dostlarım beni çağırınca değişiklik yaptım. Ben düğünde sahne alıp şahit oldum. Her şey çok güzeldi sanatçı arkadaşlarım vardı. Yanan odalarda biz kalacaktık, 115 ve 116 numaralı iki oda ben ve asistanımın kalacağı odaydı. Eğer o dumanda, o odada kalsaydım muhtemelen şu anda sizinle konuşamıyor olurdum" dedi.

Yangın, gece saatlerinde Atatürk Bulvarında bulunan bir otelde çıktı. Manken Tuğba Özay, şarkıcılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un da havuz başında katıldığı düğün sırasında otelin 2'nci katındaki boş bir odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, düğün için gelen sanatçıların da arasında olduğu 23 kişi dumandan etkilendi.

Öte yandan itfaiye ve polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmasını sürdürüyor.