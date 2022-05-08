Son dakika... Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü (2) - Haberler

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Son dakika... Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü (2)

Demirören Haber Ajansı - Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
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Son dakika... Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü (2)

Son dakika haberlerine göre KAZAYA BİJONLARDAN AYRILAN TEKER SEBEP OLMUŞKaza sonrası jandarma trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

KAZAYA BİJONLARDAN AYRILAN TEKER SEBEP OLMUŞ

Kaza sonrası jandarma trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İtfaiye aracında yapılan incelemede, aracın viraja girerken arka sol tekerinin bijonlardan ayrılarak yerinden çıktığı görüldü.


Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

Jandarma, İtfaiye, Kaza, Güncel, Haberler

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