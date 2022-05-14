Yan baktın cinayeti sanığı tahliye edildi aile tepki gösterdi - Haberler

EYÜPSULTAN'da geçtiğimiz yıl ablasıyla market alışverişinden dönerken, 'yan baktın' tartışmasında öldürülen 20 yaşındaki Muhammet Yelekçi'nin annesi Hayriye Yelekçi, cinayet sanığının tahliye edilmesi kararına tepki gösterdi. Anne Yelekçi "Oğlum toprakta, ben yanıyorum, katil dışarıda geziyor. Herkes oğlunu severken, ben oğlumun mezarında taş seviyorum" dedi.

Eyüpsultan'da, 5 Şubat 2021 tarihinde, ablasıyla market alışverişine çıkan Muhammed Emin Yelekçi (20), 'yan baktın' tartışmasında silahla vurularak öldürüldü. Katil sanığı Ahmet Gürkan Ayan'a, tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası verildi. Sanık Ayan'ın sabit ikametgahının olması ve cezaevinde yattığı 14 aylık süre göz önüne alınarak, temyiz sürecini tutuksuz geçirmesi kararıyla, 22 Nisan'da tahliye edildi. Olay sırasında yaralanan 3 sanık hakkında verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası da 3 bin lira para cezasına çevrildi.

"BEN YANIYORUM, KATİL DIŞARIDA GEZİYOR"

"KARDEŞİMİ YERDE GÖRDÜM, SONRA KAÇTILAR"

"YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI BİLE YOK"

Demirören Haber Ajansı / Güncel