Son dakika! Yalova'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

YALOVA (AA) - Yalova'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen 15 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda, 316 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 4 uyuşturucu içme aparatı, 6 kenevir tohumu, 29 bin 800 dolu makaron sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 16 mermi ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden adli mercilere sevk edilen 8'inden 2'sinin tutuklandığı, 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

İşlemleri devam eden 9 şüphelinin daha adli mercilere sevk edileceği belirtildi.