YALNIZ YAŞAYAN KİŞİYİ YANGINDAN KOMŞULARI KURTARDI - Haberler

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YALNIZ YAŞAYAN KİŞİYİ YANGINDAN KOMŞULARI KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan Ahmet Orhan'ı (78) komşuları kurtardı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan Ahmet Orhan'ı (78) komşuları kurtardı.

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında, yalnız yaşayan Ahmet Orhan'ın bulunduğu evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin tamamını sardı. Yangını gören komşuları Orhan'ı evden çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi ise alevlere müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

YALNIZ YAŞAYAN KİŞİYİ YANGINDAN KOMŞULARI KURTARDI

YALNIZ YAŞAYAN KİŞİYİ YANGINDAN KOMŞULARI KURTARDI

YALNIZ YAŞAYAN KİŞİYİ YANGINDAN KOMŞULARI KURTARDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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