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Son dakika haber... VİNÇLE KABLO HIRSIZLIĞINA 1 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... GAZİANTEP'te, vinçle gelip kurumun elektrik kablolarını keserek çalan, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilip yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, vinçle gelip kurumun elektrik kablolarını keserek çalan, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilip yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Şahinbey ilçesinde resmi bir kurumun elektrik kabloları çalındı. Yetkililerin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüphelinin vinç ile gelip elektrik kablolarını keserek çaldıklarını tespit etti. Şüphelilerin M.A. ve M.D.O. olduğu belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden M.A. tutuklandı, M.D.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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