Son dakika haber... Van polisi göçmen kaçakçılığıyla kararlı mücadelesini sürdürüyor

İran ile en uzun sınır hattına sahip Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, hem sınır hattında hem de kent merkezinde göçmen kaçakçılığıyla kararlılıkla mücadele ediyor.

Sınır bölgesinden kent merkezine kadar en küçük istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, insansız hava aracı ve helikopterlerle de bölgeyi kontrol altında tutuyor.

Bu çalışmalar kapsamında 1 Ocak-31 Mart tarihlerinde kentin kenar mahallelerinde düzensiz göçmenlerin saklandığı "şok ev" diye tabir edilen metruk yapılara özel harekat polislerinin desteğiyle 84 operasyon düzenleyen ekipler, 157 organizatörü gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 1 milyon 229 bin 217 lira idari para cezası uygulanan organizatörlerden 91'i tutuklandı.

Operasyonlarda yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenler, güvenlik ve sağlık taramasından geçirilip parmak izleri alındıktan sonra İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne götürülüyor.

"Vanlılar bize çok büyük destek veriyor"

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürü Serhat Kalyoncu, AA muhabirine, ekiplerin 24 saat esasıyla çalışarak göçmen kaçakçılığıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Bu yılın ilk üç aylık döneminde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 28 araca el konulduğunu belirten Kalyoncu, kentteki göçmen hareketliliğini önlemeye çalışırken "şok ev" diye tabir edilen metruk yapıların yıkılmasına yönelik çalışmaları da sürdürdüklerini anlattı.

Geçen yıl 167 "şok ev"in yıkımını sağladıklarını ifade eden Kalyoncu, "Bu yılın ilk üç ayında ise şu ana kadar 7 ev yıktırılmıştır. Özelikle ilimizde sınır duvarının örülmesinden sonra jandarma ve emniyet olarak düzenli operasyonlarımız Van genelinde devam ediyor. Düzensiz göçle mücadele ekipleri olarak 24 saat esasına dayalı çalışıyoruz. Vanlılara bu konuda çok teşekkür ediyorum, bize çok destek veriyorlar. Özellikle göçmenler konusunda suç teşkil edecek durumları arayıp bildiriyorlar." diye konuştu.

"Metruk yapılar yıkılınca apart ev ve otellere yöneldiler"

Kaçak yollardan sınırı geçip batı illerine gitmek için Van'ı kullanan düzensiz göçmenlerin saklandıkları metruk yapıların yıkılmasıyla organizatörlerin merkezdeki apart ev, otel ya da kiralık dairelere yöneldiğine dikkati çeken Kalyoncu, şunları kaydetti:

"İlk zamanlarda toprak belli bir derinlikte kazılıp üzeri brandalarla örtülüp göçmenlerin barındırıldığı metruk yerler yapılıyordu. Daha sonra çok kısa sürede briketlerle inşa edilen yapılar oluşmaya başladı. Bunlar kimseye ait olmayan kamu ya da devlet arazilerine kuruluyordu. Bu yapıların önüne geçerek belediye ekiplerinin yardımıyla yıkımını gerçekleştirdik. Bu çalışmaların ardından organizatörler, göçmenleri apart ya da apartman gibi yerlere bırakmaya başladı. Bu tür durumlarda ikamet sahiplerine sorumluluk düşüyor. Vatandaşlara evlerini kiraladıkları kişi ya da kişilere dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunuyoruz. Kiraya verdikleri yerlerde göçmen tespit edersek hukuken haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan yaptırım yapmak zorunda kalacağız ve yüklü miktarda idari para cezası uygulanıyor. Bu yılın ilk üç ayında 1 milyon 229 bin 214 lira ceza verildi."

"Yakalanan göçmenlerin ihtiyaçları karşılanıyor"

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, şubelerindeki 264 kişi kapasiteli binada 48 saat gözetim altında tutulduğunu anlatan Kalyoncu, bu süreçte gerekli güvenlik soruşturmalarını yaptıklarını ve sıkıntısı olmayanları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim ettiklerini belirtti.

Yakaladıkları organizatörler hakkındaki işlemleri de burada yaptıklarını dile getiren Kalyoncu, "Burada kaldıkları 48 saatlik sürede sağlık sorunu yaşamaları durumunda doktor ve hemşiremiz tarafından gerekli müdahaleler yapılıyor. Günde üç öğün yemek ihtiyaçları da karşılanıyor." dedi.