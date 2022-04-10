Son Dakika | Van Gölü Havzası'nda 2 telli turna görüntülendi

TÜRKÜLERE konu olan telli turnalar, 232 kuş türüne ev sahipliği yapan ve kuş cenneti olarak da adlandırılın Van'ın Erciş ilçesindeki Van Gölü Havzası'ndaki Çelebibağ'da görüntülendi. Biyolog ve doğa fotoğrafçısı Erkan Durmaz, Van Gölü Havzası'nda ilk kez konaklayan telli turnaları görünce şaşırdığını söyledi.

Birçok kuş türünün konakladığı Van Gölü Havzası, ilk kez türkülere konu olan telli turnalara ev sahipliği yaptı. Nereden geldikleri bilinmeyen 2 telli turna, Van'ın Erciş ilçesindeki 232 kuş türüne ev sahipliği yapan Çelebibağ'a konakladı. Doğa fotoğrafçıları, bölgeye gelen telli turnaları görüntülendi. Nesli tükenmekte olan kuşlar arasında olan telli turnalar, nisan ayında geldikleri Türkiye'den ağustos ayında ayrılıyor. Gri renginin yanı sıra yüzü ve karnına uzanan boyun tüyleri siyah olan telli turnalar, gözünün gerisinden arkaya uzanan beyaz süs tüylerinden adını alıyor.