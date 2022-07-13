Son dakika: Van'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Van'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı

AA - Mesut Varol - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Van'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Son dakika habere göre Van'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 7-13 Temmuz'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 3,41 gram sentetik uyuşturucu, 3,06 gram eroin, 2,97 gram esrar, 0,38 gram kokain ve sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden biri hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek", 4'ü hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

AA / Mesut Varol - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title