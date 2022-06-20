Son Dakika | Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı Son dakika haberler... Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı. Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 3 operasyon düzenledi. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. AA / Necat Hazar - Güncel Göçmen Van Güncel Haberler Son Dakika

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