Son Dakika | Van'da 2 yıl önce işlenen cinayetin faili yakalandı
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Son dakika haberlerine göre Van'da iki yıl önce işlenen cinayetin faili, jandarma ekiplerince alışveriş yaptığı sırada yakalandı.
Van'da iki yıl önce işlenen cinayetin faili, jandarma ekiplerince alışveriş yaptığı sırada yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2020'de işlenen cinayetin faili B.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışma sonucu yeri tespit edilen B.B, Gürpınar ilçesinde alışveriş yaptığı sırada gözaltına alındı.
Sahte kimlik kullandığı ve hakkında 19 yıl 7 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen B.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel