Son dakika! Vali Seymenoğlu Isparta'ya veda etmeden şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti - Haberler

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Son dakika! Vali Seymenoğlu Isparta'ya veda etmeden şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Son dakika! Vali Seymenoğlu Isparta'ya veda etmeden şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti

Son dakika haberleri... Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentteki görevinin son gününde Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi ile Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi'ni ziyaret etti.

ISPARTA (AA) - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentteki görevinin son gününde Türkiye Harp Malulü Gaziler- Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi ile Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi'ni ziyaret etti.

Seymenoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, görev yaptığı süre içinde her zaman şehit yakınları ve gazilerle beraber olduğunu söyledi.

Dernekle güzel işlere imza attıklarını belirten Seymenoğlu, "Isparta'dan sizlerle olan hatıralarla ayrılmayı Allah bize nasip etti, hepiniz hakkınızı helal edin. Hepinize canı gönülden Allah' a ısmarladık." dedi.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız da modern dernek binalarının kendilerine kazandırılmasına verdiği destekler için Vali Seymenoğlu'na teşekkür etti.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Ömer Seymenoğlu, Türkiye, Isparta, Şehit, Güncel, Haberler

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