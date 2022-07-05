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Son dakika... Vali Kırbıyık trafik kazasında yaralananları ziyaret etti

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Son dakika... Vali Kırbıyık trafik kazasında yaralananları ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne'den Bodrum'a giderken devrilen otobüsün yaralanan yolcularını ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne'den Bodrum'a giderken devrilen otobüsün yaralanan yolcularını ziyaret etti.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık kazazedeleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Hastanede yetkililerden bilgi alan Kırbıyık, yaralılara acil şifa diledi. Kırbıyık'a Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım da eşlik etti.

-AK Parti İl Başkanı İba'da ziyarette bulundu

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da yaralıları hastanelerde ziyaret etti.

İba, yetkililerden yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.

Kazanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden İba, "Bugün Lüleburgaz'da gerçekleşen trafik kazası hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden hemşerilerimizin ailelerine başsağlığı, tedavisi devam eden hemşerilerimize şifalar diliyorum." dedi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kürşat Kırbıyık Bodrum Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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