Son dakika haberi... Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 11 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberi... Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 11 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yirun - Güncel
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Son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği 'Güneş' adı verilen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği 'Güneş' adı verilen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı, 'Güneş' adı verilen operasyonda, 15 adrese baskın yapıldı. Ekipler bazı evlere, bahçe kapılarını açan olmayınca duvarlardan atlayarak girdi. Adreslerde yapılan aramalarda 150 gram eroin, 15 sentetik ecza hap, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 475 lira ele geçirildi. Polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Çorlu, Güneş, Güncel, Haberler

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