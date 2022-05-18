Son dakika haberi... Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 11 gözaltı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği 'Güneş' adı verilen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı, 'Güneş' adı verilen operasyonda, 15 adrese baskın yapıldı. Ekipler bazı evlere, bahçe kapılarını açan olmayınca duvarlardan atlayarak girdi. Adreslerde yapılan aramalarda 150 gram eroin, 15 sentetik ecza hap, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 475 lira ele geçirildi. Polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.