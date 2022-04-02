Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber... Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde 3 kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine şüpheli E.D, İ.D. ve B.D'nin evlerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 18 gram eroin ve 31 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

İlçe merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise çok sayıda suç kayıtları bulunan Ö.Y, S.İ. ve G.G. yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 5 gram sentetik uyuşturucu ve 8 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

AA / Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title