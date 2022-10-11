Son Dakika | Uyuşturucu kullanırken fotoğraf paylaştı; tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberi... MUĞLA'da, uyuşturucu kullanırken, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapınca gözaltına alınan C.D., tutuklandı. MUĞLA'da, uyuşturucu kullanırken, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapınca gözaltına alınan C.D., tutuklandı. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, C.D.'nin Instagram ve Facebook hesaplarından, uyuşturucu madde kullanırken fotoğraf paylaştığını tespit etti. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonla C.D., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hisarcık Dalaman Güncel Haberler Son Dakika

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