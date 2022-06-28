Son dakika! Usta Sanatçı Cüneyt Arkın Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede bu sabaha karşı, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Cüneyt Arkın, 1937 yılında doğdu. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan sanatçı, Eskişehir'in bir köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti" yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu. ve 2 yıl içinde en az 30 film çevirdi.

Askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı. 1964 yılında oynadığı "Gurbet Kuşları" filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini "Malkoçoğlu" ve "Battalgazi" serilerinde beyaz perdeye aktararak Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt Arkın'ın kariyerinde özel bir yer kaplar.

1964'te Tıp Fakültesi'nde tanıştığı Güler Mocan ile evlendi, 1966'da kızları Filiz dünyaya geldi. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasıyla Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın ile onlarca filmde rol aldı. Romantik filmlerle tanındı ancak asıl ününe Malkoçoğlu filmiyle ulaştı. Malkoçoğlu bir seriye, Arkın da aksiyon filmlerinin bir numaralı aktörüne dönüştü. Dublör kullanmayı seyirciyi kandırmak olarak görüyordu bu nedenle filmlerinde dublör kullanmadı, hayatını hiçe saydı. Onlarca adamı yıktığı dövüş sahneleri izleyicilerin akıllarına kazındı.

Arkın, 1970 yılında ikinci kez evlendi. Murat ve Kaan isimli iki oğlu dünyaya geldi. Murat Arkın da babasının izinden gitti ve oyuncu oldu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç sosyal medya hesabında "Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı yitirdik" paylaşımını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya paylaşımında, "Sinemamızın değerli oyuncusu Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin zihninde yer eden rolleri, sanatçı kişiliği, ülkesine olan sevgisiyle onu asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin; tüm sevenlerinin, sinema camiasının ve ailesinin başı sağolsun" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Çocukluk arkadaşım, dostum ve sinema tarihimizin efsanesi sevgili Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Usta oyuncumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun..." dedi.

ANKA / Güncel