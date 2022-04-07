Son Dakika | Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Uşak'ta, uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
UŞAK (AA) - Uşak'ta, uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine takip ettikleri otomobili, Elmalıdere Mahallesi'nde durdurdu.
Otomobildeki aramada, 150 gram metamfetamin ele geçirildi, C.D. ile B.E.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.D. hakimlikçe tutukladı, B.E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel