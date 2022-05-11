Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli görülen bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, 131 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Otomobildeki biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 3 şüpheli hakimlikçe tutuklanırken, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.