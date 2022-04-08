Son dakika: Uşak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü kapsamında şehitlik ziyareti - Haberler

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Son dakika: Uşak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü kapsamında şehitlik ziyareti

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Son dakika: Uşak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü kapsamında şehitlik ziyareti

Gelen son dakika haberlerine göre Uşak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Şekerevleri Şehitliği'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, şube müdürleri ve polisler tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Buradaki programın ardından Yücetepe Camii'nde mevlit okutuldu, vatandaşlara akide şekeri ikramı yapıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

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