Son Dakika | Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Son dakika haber: Uşak'ta silah kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Uşak'ta silah kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretiyle ilgili 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 4 kişiyi yakaladı.
Adreslerde 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel