Son Dakika | Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı Son dakika haber: Uşak'ta silah kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Uşak'ta silah kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretiyle ilgili 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 4 kişiyi yakaladı. Adreslerde 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ile fişek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. AA / Mehmet Çalık - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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