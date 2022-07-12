Son dakika: Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Son dakika haberlerine göre Uşak'ın Eşme ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Uşak'ın Eşme ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Ahmetler köyü yolundan Eşme- Uşak kara yoluna çıkan Adem Aldatmaz (54) idaresindeki plakasız motosiklet, C.K. (27) yönetimindeki 64 ABF 995 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aldatmaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü C.K. gözaltına alındı. AA / Mehmet Çalık - Güncel Uşak Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika: Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.