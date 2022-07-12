Son dakika: Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA - Mehmet Çalık - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberlerine göre Uşak'ın Eşme ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Uşak'ın Eşme ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmetler köyü yolundan Eşme- Uşak kara yoluna çıkan Adem Aldatmaz (54) idaresindeki plakasız motosiklet, C.K. (27) yönetimindeki 64 ABF 995 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aldatmaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kamyonet sürücüsü C.K. gözaltına alındı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Uşak Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title