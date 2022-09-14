Son Dakika | Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı
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Gelen son dakika haberlerine göre Uşak'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.
Uşak'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen 6 aylık planlı çalışmanın ardından, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmaları için harekete geçildi.
Önceden belirlenen adreslere 19 ekip ve 70 personelin katılımıyla düzenlenen operasyona 1 helikopter de havadan destek verdi.
Adreslerde özel eğitimli narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramalarda yeşil reçeteye tabi 2 bin 320 hap, 484 gram esrar, 193 gram metamfetamin, bir miktar eroin, 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğer 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ayrıca soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.