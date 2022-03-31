Son Dakika | Ümraniye'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tem Otoyolu Ümraniye Köprülü Kavşağı'nda, Edirne yönüne seyir halindeki 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 34 HZ 1210 plakalı otomobilin sürücüsü Erman İnan ile yanındaki yolcu Serhat Uzun araçta sıkıştı, kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü de hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar bulundukları yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Edirne istikametinde aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.