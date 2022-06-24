Son dakika! ÜMRANİYE'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre ÜMRANİYE'de 4 katlı binanın girişindeki elektrik saatlerinden çıkan yangın üst katlara sıçradı.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Altınşehir Mahallesi Yeni Filiz Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Binanın giriş katında bulunan elektrik saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen iki bina sakini itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın, İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın alev alev yandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Demirören Haber Ajansı / Güncel