Son dakika! ÜMRANİYE'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Son dakika gündem haberine göre ÜMRANİYE'de 4 katlı binanın girişindeki elektrik saatlerinden çıkan yangın üst katlara sıçradı. ÜMRANİYE'de 4 katlı binanın girişindeki elektrik saatlerinden çıkan yangın üst katlara sıçradı. İki kişi dumandan etkilendi Yangın, saat 19.30 sıralarında Altınşehir Mahallesi Yeni Filiz Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Binanın giriş katında bulunan elektrik saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen iki bina sakini itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın, İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın alev alev yandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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