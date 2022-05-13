Son dakika: Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, engellilerin taleplerini dinledi

SELÇUK, İZMİR (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, engelli vatandaşları ve yakınlarını makamında misafir etti.

Ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Baş, misafirlerine yaş pasta ikram etti, çeşitli hediyeler verdi.

Baş, devletin engelli bireylerin hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ettiğine dikkati çekerek, "Kaymakamlık olarak engelli kardeşlerimizin her alanda daha ferah bir seviyeye ulaşması için çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

Ziyarette, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sıdıka Özkan da bulundu.