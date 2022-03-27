Son dakika: Ukraynalı çocukların çizdiği resimlerde mezar, kan, silah var

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Konyaaltı Belediyesi, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Ukraynalı ailelerin 340 çocuğuna, 48 gönüllü Ukraynalı öğretmenle birlikte kurs merkezini açtı. Psikolog Irina Chemadurova, "Çocuklara içindeki duyguları yaşatan resim çizmelerini istedik. Çocuklar yaşadıkları travmaları çiziyor. Resimlerde mezar, kan, silah var" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ailelere ve çocuklarına kurs merkezini açtı. Cumartesi ve pazar günleri açılan kurs merkezinde 48 Ukraynalı öğretmen ve 340 öğrenci eğitim görüyor. Burada çocuklar psikolojik desteğin yanı sıra, çeşitli eğitimleri alma imkanı buluyor.

Kurs merkezinde çocuklara gönüllü eğitim veren psikolog Irina Chemadurova, çocuklardan içinden geçen duyguları resme dökmelerini istediklerini söyledi. Chemadurova, çocukların yaptıkları resimlerde özellikle savaşta tanık oldukları olayları çizdiğini kaydederek, "Çocuklar resimlerde yaşadıkları travmaları, hissettiklerini çiziyor. Yaptıkları resimlerde mezar var, kan var, silah var. Resimlerde de görüldüğü gibi çocuklar kendilerini çok üzgün hissediyor. Eve dönmeyi çok istiyorlar" dedi.