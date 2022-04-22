Son dakika... Ukrayna'ya ait askeri kargo uçağı düştü

Ukrayna ordusuna ait An-26 tipi bir askeri kargo uçağının düştüğü belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bölgeden askeri kayıplara ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın Zaporijya Valiliği, Vilniansk bölgesinde An-26 tipi bir askeri kargo uçağının düştüğünü açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Uçak teknik uçuş yapıyordu. Yaralılar var. Durum netleştirilmeye çalışılıyor. Detaylar daha sonra açıklanacak" ifadeleri kullanıldı.

(Bekir Keskin-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel