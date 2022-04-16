Son dakika! Ukrayna: Savaşın başından bu yana 21 gazeteci öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Ukrayna: Savaşın başından bu yana 21 gazeteci öldü

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Ukrayna: Savaşın başından bu yana 21 gazeteci öldü

Gelen son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta 24 Şubat'tan bu yana 21 gazetecinin hayatını kaybettiği belgelendi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta 24 Şubat'tan bu yana 21 gazetecinin hayatını kaybettiği belgelendi.

Ukrayna Parlamentosunun internet sitesinde yer alan İfade Özgürlüğü Komitesi'nin raporunda savaşta hayatını kaybeden gazetecilerin listesi yayımlandı.

Rapora göre Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta aralarında yabancı basın mensuplarının da olduğu 21 gazeteci yaşamını yitirdi.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title