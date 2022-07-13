Son dakika: Ukrayna: Rus ordusu 37 bin 570 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 37 bin 570 asker, 217 uçak, 188 helikopter ve 1649 tankını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Temmuz dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 100 askerini daha kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 37 bin 570 asker kaybettiği ve Ruslara ait 217 uçak, 188 helikopter, 1649 tank, 3 bin 832 zırhlı araç, 839 top, 247 roketatar ve 109 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerinin 2 bin 704 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 678 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 155 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.