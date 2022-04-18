Son dakika! Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi, 6 kişi öldü (3) - Haberler

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Son dakika! Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi, 6 kişi öldü (3)

AA - Güncel
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Son dakika haberi... Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, sabah saatlerinde şehre füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, sabah saatlerinde şehre füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da Twitter hesabından, "Lviv'in sivil altyapısına aynı anda 5 güçlü füze saldırısı yapıldığını" duyurdu.

Lviv Valisi Maksim Kozicki, Rus ordusu tarafından düzenlenen füze saldırısında 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kozicki, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Füzelerden 3'ü askeri altyapı tesislerine 1'i lastik atölyesine isabet etti. Saldırılar nedeniyle yangınlar çıktı. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. İsabet alan yerler büyük hasar gördü. Yaralılardan biri çocuk." ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi, 6 kişi öldü (3)

Son dakika! Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi, 6 kişi öldü (3)

Son dakika! Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi, 6 kişi öldü (3)

Son dakika! Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi, 6 kişi öldü (3)

AA / Güncel

Twitter, Ukrayna, Füze, Rus, Güncel, Haberler

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