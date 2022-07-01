Son Dakika | Ukrayna: Odessa'ya füze saldırısı - 17 ölü, 31 yaralı
AA - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Yıkılan bina Arama kurtarma çalışmaları Binadan çıkarılan ceset KİEV (AA) – Ukrayna'nın Odessa bölgesine Rus ordusunca düzenlenen iki füze saldırısı sonucunda 17 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yıkılan bina
Arama kurtarma çalışmaları
Binadan çıkarılan ceset KİEV (AA) – Ukrayna'nın Odessa bölgesine Rus ordusunca düzenlenen iki füze saldırısı sonucunda 17 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı bildirildi.
AA / Güncel