Son Dakika | Ukrayna: "Harkov'daki saldırılarda en az 500 sivil öldü"

- Ukrayna : "Harkov'daki saldırılarda en az 500 sivil öldü"

HARKOV - Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklama, Rusya tarafından Ukrayna'nın Harkov bölgesine düzenlenen saldırılarda en az 500 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 21'inci gününde sivil yerleşim bölgelerini hedef almaya devam ediyor. Rus birliklerinin binalara düzenlediği saldırıların ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana Harkov bölgesinde en az 500 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Harkov'da enkaz altında kalan toplam 189 kişinin ise ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi.